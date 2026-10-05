Biometano a Sarmato, rilevazioni Arpae: «Il cantiere è regolare»

«Le rilevazioni di Arpae sul rumore al cantiere dell’impianto Aps Pc1 sono risultate inferiori alle soglie previste per legge: per questo, non ci sono condizioni tali da impedire la prosecuzione del cantiere». La sindaca di Sarmato Claudia Ferrari rende noti i risultati delle rilevazioni che i tecnici di Arpae hanno effettuato nelle scorse settimane attorno alla zona del cantiere di costruzione del contestato impianto di biometano e all’interno delle abitazioni più vicine, dopo l’esposto del comitato RinnoviAmo Sarmato: il rumore delle trivelle a percussione proveniente dalla zona dell’ex Eridania sarebbe inferiore ai livelli massimi consentiti.

Ferrari fa il punto della situazione e si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. «Fin dall’inizio il cantiere è stato oggetto di particolare attenzione da parte del Comune: su una questione così importante, non si fanno sconti a nessuno e ogni segnalazione viene presa seriamente e verificata, come accaduto anche in precedenza» spiega. «L’esposto del comitato - prosegue - è stato inviato nella serata di mercoledì e giovedì mattina era già stata diffusa una nota stampa per accusare l’amministrazione di non essere intervenuta. Venerdì mattina i controlli erano già iniziati. La necessità di far uscire un comunicato così rapidamente, quando il municipio è chiuso, serve quindi a creare polemica senza neppure attendere il tempo materiale necessario agli uffici e agli enti competenti per prendere in carico una segnalazione e svolgere le verifiche».