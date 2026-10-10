Bobbio, Cerignale e Ottone diventano Comunità europea dello sport 2028: il riconoscimento apre la strada a eventi e finanziamenti
I tre comuni premiati insieme ad altri 27 centri del Nord Italia. Cerimonia al Coni il 26 ottobre. In programma eventi sportivi e nuove opportunità di finanziamento europeo.
Nicoletta Marenghi
|2 ore fa
Il centro di Bobbio
Bobbio, Cerignale e Ottone conquistano il titolo di “Comunità europea dello sport 2028”, insieme ad altri 27 comuni delle aree interne di Liguria, Lombardia e Piemonte. Il riconoscimento, assegnato da Aces Europa, premia il progetto promosso dall'associazione Oltregiogo, che riunisce trenta amministrazioni impegnate nella valorizzazione dello sport e dell'inclusione.
La consegna ufficiale avverrà il 26 ottobre a Roma, nel salone d'onore del Coni.
Ma cosa cambierà nel 2028? «Potremo partecipare insieme a bandi europei, beneficiando anche di punteggi agevolati, e dovremo organizzare manifestazioni sportive in tutti i comuni coinvolti», spiega Dino Angelini, presidente di Oltregiogo.
«La forza sta nell'aver saputo fare rete», sottolinea Simona Innocente, assessora al Turismo di Bobbio.
A Cerignale, paese di appena 110 abitanti, il vicesindaco Marco Besozzi annuncia intanto 490mila euro di finanziamento regionale per riqualificare il centro sportivo, ricostruire gli spogliatoi e sviluppare nuove attività.
Soddisfatto anche il sindaco di Ottone, Federico Beccia: «Lo sport migliora la qualità della vita dei giovani e degli anziani».
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