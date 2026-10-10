Bobbio, Cerignale e Ottone diventano Comunità europea dello sport 2028: il riconoscimento apre la strada a eventi e finanziamenti

Bobbio, Cerignale e Ottone conquistano il titolo di “Comunità europea dello sport 2028”, insieme ad altri 27 comuni delle aree interne di Liguria, Lombardia e Piemonte. Il riconoscimento, assegnato da Aces Europa, premia il progetto promosso dall'associazione Oltregiogo, che riunisce trenta amministrazioni impegnate nella valorizzazione dello sport e dell'inclusione.

La consegna ufficiale avverrà il 26 ottobre a Roma, nel salone d'onore del Coni.

Ma cosa cambierà nel 2028? «Potremo partecipare insieme a bandi europei, beneficiando anche di punteggi agevolati, e dovremo organizzare manifestazioni sportive in tutti i comuni coinvolti», spiega Dino Angelini, presidente di Oltregiogo.

«La forza sta nell'aver saputo fare rete», sottolinea Simona Innocente, assessora al Turismo di Bobbio.

A Cerignale, paese di appena 110 abitanti, il vicesindaco Marco Besozzi annuncia intanto 490mila euro di finanziamento regionale per riqualificare il centro sportivo, ricostruire gli spogliatoi e sviluppare nuove attività.

Soddisfatto anche il sindaco di Ottone, Federico Beccia: «Lo sport migliora la qualità della vita dei giovani e degli anziani».