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Borgonovo, tapparelle bloccate e muffa nella casa popolare: «Da mesi costretta a vivere al buio»

La denuncia di una inquilina: «Infissi del 1978, riparazioni inutili e dispersione di calore. Ho trascorso tutta l'estate al buio». La donna lamenta la mancata soluzione del problema nonostante le ripetute segnalazioni ad Acer e al Comune.

Mariangela Milani
|2 ore fa
Le tapparelle perennemente abbassate nell'appartamento della donna di Borgonovo - © Libertà/Mariangela Milani
Le tapparelle perennemente abbassate nell'appartamento della donna di Borgonovo - © Libertà/Mariangela Milani
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Costretta da mesi in casa al buio, con tapparelle rotte e muffa alle pareti. La segnalazione arriva da una residente di uno degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Borgonovo. che lamenta «una condizione di grave disagio arrivata ormai al limite a causa del blocco totale delle tapparelle».
«Si tratta – spiega - di infissi installati nel 1978, che a furia di essere parzialmente riparati oggi non toccano nemmeno più per terra e in inverno provocano una continua dispersione di calore».
La donna lamenta come nonostante le ripetute segnalazioni ad Acer, «l'ente si rifiuta di intervenire e il comune se ne lava le  mani rimandando tutto ad Acer». A causa di questo blocco la donna dice di aver trascorso tutta l’estate al buio. «Ma ad Acer e al comune – dice – la mia condizione non interessa, del resto loro non vivono in una casa popolare del 1978».

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