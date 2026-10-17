Brutta caduta dalla bici a Travo, 70enne batte la testa: portato in ospedale con un forte trauma

Brutta caduta in bicicletta per un uomo di 70 anni, rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi, sabato 17 ottobre, in località Cassero, nella zona di Bobbiano di Travo, in Valtrebbia.

L'incidente si è verificato intorno alle 13. Secondo le prime informazioni, il ciclista avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli, battendo violentemente la testa.

È stato richiesto l'intervento del 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza della Pubblica assistenza di Travo. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al settantenne, disponendone successivamente il trasferimento in ospedale.

L'uomo ha riportato un forte trauma cranico, che ha reso necessari accertamenti e cure ospedaliere. Nonostante la serietà delle lesioni, secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.