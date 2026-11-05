Bus a Piacenza, da lunedì 9 novembre cambiano percorsi e orari delle linee 9 e 11: tutte le novità

Da lunedì 9 novembre cambiano alcuni percorsi e orari degli autobus urbani di Piacenza. A comunicarlo è Seta, che annuncia modifiche alle corse delle linee 9 e 11, con novità che riguardano in particolare i collegamenti con le frazioni e alcune partenze del mattino.

Linea 9, cambia il percorso per Crocione e Mortizza

Per la linea 9, le corse 1006 e 1009 non effettueranno più la deviazione per la frazione Crocione.

Cambia anche il tragitto della corsa 1015: una volta raggiunto il cimitero cittadino, l'autobus proseguirà diritto lungo la strada Caorsana fino alle Mose. Da qui imboccherà strada di Mortizza, attraverserà Crocione e riprenderà il percorso abituale verso Gerbido e Mortizza.

Linea 11, due partenze anticipate

Le modifiche alla linea 11 riguardano invece gli orari di due corse mattutine.

La corsa 1001 partirà da piazzale Milano alle 6.37, con un anticipo di cinque minuti rispetto all'orario precedente.

La corsa 1002 partirà invece da Ivaccari alle 6.12, dieci minuti prima rispetto all'orario finora previsto.

Le variazioni entreranno in vigore lunedì 9 novembre e interesseranno le corse indicate da Seta.