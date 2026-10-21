Carovita, Quintavalla (Pd): «L'Emilia-Romagna resta con chi è in difficoltà»

La Regione Emilia-Romagna annuncia alcune misure di sostegno contro il caro energia. «In una fase così delicata come quella che stiamo vivendo come Europa, come Italia e come Emilia-Romagna - afferma il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd) - il compito numero uno della politica è quello di stare accanto alle persone per evitare l’allargarsi della frattura sociale già esistente, con una distanza sempre più marcata tra chi sta meglio e chi sta peggio».

«L’inflazione continua a salire e “mangia” anche gli aumenti - ricorda Quintavalla anche nel suo ruolo di presidente della commissione Politiche economiche - così il costo della vita è alle stelle: secondo i dati Istat, a settembre 2026 l’inflazione ha segnato un +4,2%, una percentuale su cui pesano principalmente l’aumento del costo dell’energia (+22,5%), degli alimentari freschi (+5,5%) e in generale del carrello della spesa (+1,5%). Questo fa sì che il potere d’acquisto, anche per i lavoratori che hanno avuto un piccolo aumento di stipendio, sia calato del 6,1% rispetto al primo trimestre 2021, secondo gli ultimi dati Ocse. Il Governo, da parte sua, non ha messo ancora in campo alcuna soluzione duratura».

«Noi come Regione Emilia-Romagna - prosegue il consigliere dem - vogliamo fare la nostra parte. Con una variazione di bilancio stanziamo in tutto 30 milioni per sostenere la sanità pubblica e il trasporto pubblico locale di fronte all’aumento dei costi dell’energia e dei carburanti. L’incremento dei costi è una delle problematiche a cui va incontro il finanziamento di 35 milioni destinato a sostenere le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura per fronteggiare l’aumento dei costi di produzione, supportare le filiere in difficoltà e aiutare le aziende a proteggersi dai rischi legati anche ai cambiamenti climatici».