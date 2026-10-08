Casalpusterlengo, aperti i primi 4 chilometri della tangenziale da 93 milioni: sarà finita entro aprile 2027

Dopo decenni di attesa, Casalpusterlengo ha finalmente la sua tangenziale, anche se per vederla completata bisognerà aspettare la primavera del 2027. Ieri alle 16 Anas ha aperto al traffico i primi quattro chilometri della variante alla Statale 9 Via Emilia, con tre mesi di ritardo rispetto alle previsioni. Un investimento complessivo da 93 milioni di euro per un'infrastruttura destinata ad alleggerire il traffico pesante nei centri abitati.

Alla cerimonia erano presenti il prefetto Davide Garra, il sindaco Elia Delmiglio e l'assessora regionale Claudia Maria Terzi. «È un risultato atteso da decenni», ha sottolineato Delmiglio, ricordando l'obiettivo di liberare progressivamente la Via Emilia dai mezzi pesanti.