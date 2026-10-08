Casalpusterlengo, aperti i primi 4 chilometri della tangenziale da 93 milioni: sarà finita entro aprile 2027
Inaugurata la tratta sud della variante alla Via Emilia, attesa da decenni. Il sindaco Delmiglio: «Un passo decisivo per liberare il centro dal traffico pesante»
Redazione Online
|6 ore fa
La cerimonia d'inaugurazione
Dopo decenni di attesa, Casalpusterlengo ha finalmente la sua tangenziale, anche se per vederla completata bisognerà aspettare la primavera del 2027. Ieri alle 16 Anas ha aperto al traffico i primi quattro chilometri della variante alla Statale 9 Via Emilia, con tre mesi di ritardo rispetto alle previsioni. Un investimento complessivo da 93 milioni di euro per un'infrastruttura destinata ad alleggerire il traffico pesante nei centri abitati.
Alla cerimonia erano presenti il prefetto Davide Garra, il sindaco Elia Delmiglio e l'assessora regionale Claudia Maria Terzi. «È un risultato atteso da decenni», ha sottolineato Delmiglio, ricordando l'obiettivo di liberare progressivamente la Via Emilia dai mezzi pesanti.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Pianello, Mini si schianta contro un albero: tre giovani incastrati, un morto e un ferito gravissimo
2.
Fotovoltaico: scatta l'obbligo di teledistacco entro il 2027
3.
Fabrizio Corona punta al bowling di San Nicolò: «Trattative in corso»
4.
Fiorenzuola: giovane in lacrime in stazione di notte, soccorsa dai carabinieri