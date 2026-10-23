Case per le famiglie in difficoltà, via libera al piano della Regione
Gustavo Roccella
|4 ore fa
Alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica a Piacenza
Primi 1.100 alloggi disponibili entro il 2027, altri 3.400 da riqualificare sul piano energetico e 1.150 nuovi appartamenti, ricavati dal recupero di 82 edifici dismessi o costruiti in aree già edificabili. È il piano casa dell’Emilia-Romagna, finanziato con 300 milioni di euro: 200 attraverso un mutuo con la Banca europea per gli investimenti e 100 di risorse regionali.
L’Assemblea legislativa ha approvato la legge che autorizza il finanziamento, con il sì del centrosinistra e l’astensione del centrodestra. L’obiettivo è sostenere soprattutto la «fascia grigia»: famiglie con redditi troppo alti per accedere alle case popolari, ma insufficienti per affrontare gli affitti di mercato.
Per Paolo Calvano (Pd) il piano consentirà di mettere a disposizione migliaia di abitazioni. Francesco Sassone (FdI) critica invece la mancanza di raccordo con il piano nazionale e teme ripercussioni sul patrimonio pubblico, rischio escluso dall’assessore Giovanni Paglia.
La Regione ha inoltre modificato i criteri per le graduatorie delle case popolari: eliminata la premialità regionale legata alla storicità della residenza, che i Comuni potranno comunque riconoscere. Per i cittadini extraeuropei basterà un permesso di soggiorno almeno biennale, senza obbligo di contratto di lavoro.
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