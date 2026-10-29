Ad Albareto l'abbraccio tra don e imam

A quarant’anni esatti dallo storico incontro interreligioso voluto ad Assisi da Papa Giovanni Paolo II, don Mauro Stabellini e l’Imam di Piacenza, Yaseen Ben Thabit, si sono incontrati e abbracciati ad Albareto. Un gesto simbolico a significare l'abbraccio tra comunità cristiana e islamica. Attorno a loro una manciata di fedeli, animatori del Circolo Laudato Si’ della piccola frazione di Ziano, riuniti in preghiera.

Durante la serata si sono alternate letture della Lettera agli Ebrei dal Nuovo Testamento, letture dal Corano, preghiere islamiche per la pace e preghiere cristiane ispirate allo spirito di Assisi.

In ogni caso il messaggio è stato uno solo: «Tessiamo dialoghi per sradicare l’odio e costruire la pace» è stato ripetuto più volte durante la serata. Questo non a caso è stato anche il filo conduttore della 25° Giornata ecumenica nazionale del dialogo cristiano-islamico.