Alla Dante un'aula senza pareti, «idea nata dai ragazzi»

Una nuova aula senza pareti, con il cielo al posto del soffitto e il cortile che diventa spazio di apprendimento. È stata inaugurata questa mattina alla scuola media Dante, in via Piatti, la nuova aula esterna del Nuovo Istituto comprensivo 5, nata dalle richieste degli studenti e ispirata ai principi dell'"outdoor education". Il progetto prende forma dal lavoro del gruppo di rappresentanza studentesca, istituito lo scorso anno per raccogliere le istanze delle classi. Tra le esigenze emerse, quella di superare i confini della didattica tradizionale e sperimentare nuovi modi di imparare, anche attraverso ambienti diversi dall’aula. Lo spazio sarà utilizzato a rotazione da tutte le classi per attività interdisciplinari, lavori di gruppo e momenti di confronto, anche nei mesi invernali.

«La soddisfazione più grande è che l’idea sia nata dai ragazzi», sottolinea la dirigente scolastica Monica Caiazzo. L’obiettivo è trasformare l’ambiente esterno in una risorsa educativa, capace di stimolare curiosità, collaborazione e nuove forme di apprendimento. La realizzazione è stata sostenuta da finanziamenti europei legati ai Pon e ad Agenda Nord, destinati anche al miglioramento degli ambienti scolastici.

Un intervento che punta a rendere la scuola più dinamica e partecipata, dando seguito concreto alle proposte degli studenti.