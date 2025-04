Ambulanza in emergenza, scontro con un'auto

Un’ambulanza, diretta su un’emergenza in via Fulgonio a Piacenza, nella tarda mattinata di sabato 12 aprile è rimasta coinvolta in un incidente in via Rigolli. Fortunatamente, nessun ferito tra i soccorritori. A riportare ferite è stato invece il trentenne alla guida di un'auto, trasportato in ospedale.

Il mezzo di soccorso proveniva dalla Farnesiana e viaggiava a velocità sostenuta per raggiungere il luogo dell’emergenza. Superato un dosso, l’autista dell’ambulanza si è trovato davanti alcune auto incolonnate, che, udite le sirene, si erano spostate sulla destra della carreggiata per agevolare il passaggio. Tuttavia, la prima di queste auto avrebbe improvvisamente compiuto una sorta di inversione a U, forse per entrare nel distributore di benzina situato sul lato opposto della strada. Inevitabile lo scontro.