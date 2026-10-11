Auto si ribalta a Chiavenna Landi, alla guida una donna incinta

Attimi di grande apprensione questa mattina, domenica 11 ottobre, a Chiavenna Landi dove un'auto condotta da una donna incinta è uscita di strada. Il veicolo, che viaggiava in direzione Cadeo, si è ribaltato a lato della carreggiata. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica assistenza di Cortemaggiore che hanno estratto la 24enne bergamasca dall'abitacolo e l'hanno trasportata in ospedale a Piacenza. In base alle prime informazioni, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto era atterrato anche l'elisoccorso. L'auto era alimentata a Gpl, i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area circostante. Dei rilievi dell'incidente che non ha coinvolto altri veicoli si sono occupati i carabinieri.