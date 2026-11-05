Autostrada A1, chiusi gli ingressi di Piacenza Sud e Fiorenzuola e un tratto verso Milano: orari e percorsi alternativi

Disagi per gli automobilisti che nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 novembre devono percorrere l'autostrada A1 Milano-Napoli nel Piacentino e nel Basso Lodigiano. Per consentire lo svolgimento di lavori sono state disposte diverse chiusure che interessano gli ingressi di Piacenza Sud e Fiorenzuola e un tratto autostradale in direzione Milano.

Secondo gli avvisi diffusi attraverso il servizio di informazioni sul traffico autostradale, le limitazioni resteranno in vigore fino alle 5 di venerdì 6 novembre.

Piacenza Sud, ingresso chiuso in entrambe le direzioni

Lo svincolo di Piacenza Sud, al chilometro 58,2 dell'A1, è chiuso in entrata sia verso Milano sia verso Bologna.

Per gli automobilisti diretti a Milano viene consigliato l'ingresso di Basso Lodigiano, sempre sull'A1. Chi deve invece viaggiare verso Bologna può utilizzare lo svincolo di Fidenza.

La chiusura interessa l'accesso all'autostrada e non comporta, secondo l'avviso, l'interruzione del transito sull'A1 in corrispondenza di Piacenza Sud.

Fiorenzuola, stop agli accessi verso Milano e Bologna

Analoga limitazione riguarda il casello di Fiorenzuola, al chilometro 74, dove è prevista la chiusura dell'entrata in entrambe le direzioni.

Chi deve raggiungere Milano è invitato a utilizzare il casello di Basso Lodigiano, mentre per i veicoli diretti verso Bologna l'ingresso alternativo indicato è quello di Fidenza.

Anche in questo caso la riapertura è prevista alle 5 di venerdì mattina.

Chiuso anche il tratto tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano

Alle limitazioni degli ingressi si aggiunge una chiusura che interessa direttamente la carreggiata nord dell'A1.

È infatti interdetto al traffico, in direzione Milano, il tratto compreso tra il bivio A1/Diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano, a partire dal chilometro 73,9.

Per chi viaggia verso Milano è consigliato l'ingresso di Casalpusterlengo. Per i veicoli provenienti da Bologna, l'uscita alternativa indicata è il bivio A1/Diramazione Fiorenzuola.

La riapertura del tratto è prevista alle 5 di venerdì 6 novembre.

Le chiusure sono legate a lavori programmati. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a verificare eventuali aggiornamenti prima della partenza.