Banca di Piacenza, borse di studio per gli studenti di Gioia, Respighi e Romagnosi

Gioia, Respighi e Romagnosi si confermano vincitori delle borse di studio promosse dalla Banca di Piacenza per il corso di educazione finanziaria della Consob.

La Sala convegni di Confindustria ha ospitato la premiazione dei vincitori della borsa di studio “Finanza, una storia da raccontare: dal baratto alla finanza digitale”, riservata agli studenti delle scuole superiori di II grado di Piacenza, che hanno partecipato al corso di educazione finanziaria di Consob. Un’iniziativa denominata “Progetto Piacenza - L’educazione finanziaria per tutti”, giunta alla sua quinta edizione, coordinata da Eduardo Paradiso e promossa da Banca di Piacenza, Consob, Università Cattolica, FEduF, in collaborazione con Confindustria e Banca d’Italia. Più di centocinquanta gli studenti presenti. Gli esperti della Consob hanno formato i docenti delle scuole superiori, i quali a loro volta hanno in seguito avviato i corsi di Educazione finanziaria nei rispettivi istituti, utilizzando materiale fornito dalla Consob.

I lavori dell’intensa mattinata sono stati coordinati dal prof. Paolo Rizzi, del Laboratorio di economia locale della Cattolica e da Eduardo Paradiso. Interventi di saluto sono stati portati dal direttore di Confindustria Luca Groppi: «Stiamo dedicando parte delle nostre attività al dialogo con il mondo della scuola raccordandoci con le istituzioni, perché il futuro è nelle mani dei giovani e lì fuori c’è bisogno di loro»; dal vicepresidente della Banca di Piacenza Domenico Capra: «La banca di territorio ha al centro della sua politica le persone ed è per questo che vi dovete fidare di lei; occorre avere consapevolezza delle regole finanziarie e imparare che il principale interlocutore è la banca»; dal direttore della Banca d’Italia Massimo Calvisi: «La scuola ha un compito essenziale nel formare cittadini consapevoli in grado di prendere decisioni importanti e in questo l’educazione finanziaria ha una rilevanza crescente».

Il prof Luca Bugato, dell’Università Cattolica, ha tenuto una breve lezione su “Investire da privati ma con la psicologia dei professionisti per evitare stress ed errori”. «Il peggior nemico dell’investitore – ha sentenziato – è l’investitore stesso. I mercati sono oggi molto volatili, vivono di fiducia e non c’è niente di razionale, è quindi consigliabile usare la testa e prendere sempre tempo. I mercati non sono dunque un posto tranquillo ma si possono fare buone cose se si dà ascolto a chi il mercato lo ha fatto veramente e non fidatevi di TikTok».

I vincitori

Per il Liceo Gioia due vincitrici: Aurora Cesura e Bianca Cabrini con il podcast “Ce la faccio a vivere da solo?”; menzione speciale per Asia Ciraldo Di Martino per la profondità del suo scritto, di cui la stessa studentessa ha letto un estratto durante la premiazione.

Per il Liceo Respighi si sono aggiudicati le borse di studio Luca Magnarosa ed Emma Mareggi con l’elaborato “Le famiglie piacentine tra risparmi e investimenti”.

Per l’Istituto Romagnosi, applausi per Francesco Thomas Certa, Giulia Ciotola, Kamila Medina, Nicole Zocchi con l’elaborato “Redditi, risparmi e investimenti delle famiglie”.