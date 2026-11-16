Bettola, uomo salta sul cofano di un'auto e colpisce il parabrezza: mistero sulla strada per Bocito

Un uomo in mezzo alla strada, con le braccia aperte, poi il salto sul cofano e i colpi al parabrezza. Momenti di paura sabato sera, intorno alle 21, lungo la provinciale 39, poco sotto Bocito, nel comune di Bettola.

L'automobilista, che viaggiava da Perino verso il Passo del Cerro, racconta di essersi trovato davanti lo sconosciuto subito dopo una curva. Ha rallentato, pensando che avesse bisogno di aiuto, ma l'uomo sarebbe balzato sulla vettura, colpendola ripetutamente con un oggetto e scheggiando il parabrezza. Il conducente è riuscito a ripartire e, raggiunta casa, ha chiamato i carabinieri.

I militari della stazione di Rivergaro hanno perlustrato la zona tra Moline e il bivio per le cascate del Perino, senza trovare l'uomo. La mattina successiva alcuni abitanti di Bocito hanno sentito clacson, urla e una discussione lungo la provinciale, notando poi un'auto allontanarsi verso Perino. Non è chiaro se i due episodi siano collegati. Restano da chiarire l'identità dello sconosciuto e le ragioni del gesto.