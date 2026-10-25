Bobbio, la nuova Tac dell'ospedale è finalmente operativa: 25 esami alla settimana
Dopo l'inaugurazione estiva e la formazione del personale, l'apparecchiatura è ora prenotabile. Entro fine mese sarà utilizzabile anche per i pazienti del Cau.
Elisa Malacalza
|2 ore fa
L'inaugurazione della Tac lo scorso luglio
La nuova Tac dell’ospedale di Bobbio è finalmente operativa e prenotabile. Inaugurata a fine luglio nei locali riqualificati della Radiologia, l’apparecchiatura è entrata in funzione dopo la formazione specifica dei tecnici, svolta a settembre.
«Si trattava di un’attività finora non presente nella struttura», spiega Giuseppe Marchesi, direttore del dipartimento Diagnostica per immagini dell’Ausl di Piacenza.
Attualmente sono previste tre sedute ambulatoriali alla settimana, con la presenza del radiologo, per un totale di circa 25 esami settimanali. La nuova Tac permette di effettuare accertamenti senza mezzo di contrasto a encefalo, torace, addome, colonna vertebrale e apparato osteoarticolare.
Entro fine ottobre l’apparecchiatura sarà disponibile, attraverso la telerefertazione, anche per le necessità diagnostiche dei pazienti del Cau di Bobbio. L’Ausl valuterà successivamente l’andamento delle prestazioni e la possibilità di ampliare ulteriormente il servizio.
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