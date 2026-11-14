Bolletta di luce-calore, sconto di 150mila euro per il Comune nel 2026

Uno “sconto” di 150mila euro sulla bolletta della luce e del riscaldamento: non più 2,5 milioni ma 2 milioni e 350mila euro è l’importo che il Comune deve versare per il 2026 alla cordata guidata da Edison next government che un anno fa si è aggiudicata il maxi appalto per gestione e fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica e di energia termica ed elettrica per gli edifici di proprietà comunale.

La riduzione del canone che annualmente Palazzo Mercanti, per 14 anni e mezzo, è chiamato a girare all’affidatario del servizio fa seguito a una «rivalutazione del perimetro degli immobili compresi nella concessione» che il Comune ha condotto insieme all’aggiudicatario, «al fine di allineare la definizione del canone termico ed elettrico alle effettive esigenze e al progressivo completamento delle opere pubbliche sugli immobili comunali».

Così si spiega nel provvedimento di Palazzo Mercanti che rimodula l’impegno di spesa relativo al 2026.