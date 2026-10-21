Camminata in Rosa, arte e musica portano oltre 2mila euro ad Armonia

Oltre 720 persone e 2.050 euro raccolti per sostenere Armonia e la Breast Unit dell’Ausl di Piacenza nella lotta al tumore al seno. Questi i risultati della decima edizione della Camminata in Rosa, organizzata da Promis Gruparel in collaborazione con la Nuova Pro loco di Gusano e il Borgo di Sariano. Un evento che si chiude con un bilancio che va ben oltre i numeri.

«Siamo davvero felici della partecipazione e della risposta che abbiamo ricevuto - il commento di Marco Maggi, presidente di Promis -. La Camminata in Rosa è un evento a cui teniamo tantissimo, perché unisce la bellezza delle nostre vallate a un messaggio fondamentale come quello della prevenzione e della vicinanza a chi sta affrontando la malattia. Vedere oltre 720 persone scegliere di esserci, alcune arrivate anche da altre province e regioni, è stata una grande emozione».

La Val Vezzeno e la Val Riglio si sono colorate di rosa in un pomeriggio che ha alternato camminate, corsa, musica, spettacoli e momenti di condivisione. Un’iniziativa che ha coinvolto famiglie, appassionati e visitatori, trasformando i paesaggi di Gropparello in un luogo d’incontro e solidarietà. Il tutto nel ricordo di Ilaria Zanetti, morta troppo presto proprio a causa di un tumore al seno.

«Il primo grazie va ai nostri volontari – sottolinea Maggi –. Senza il loro impegno, la loro disponibilità e la voglia di fare squadra, un evento di queste dimensioni non sarebbe possibile. C’è chi ha lavorato per organizzare i ristori, chi ha percorso chilometri nei boschi per rifornirli, chi si è occupato dell’accoglienza e chi ha dato una mano dietro le quinte. Ognuno ha contribuito in modo prezioso. E voglio ringraziare anche tutti gli artisti che hanno portato il proprio talento a servizio di questa iniziativa». Non solo musica e discoteca nel bosco, ma anche pittura dal vivo e danza aerea hanno infatti impreziosito l'evento che ha soffiato su ben dieci candeline.

A rendere ancora più significativo il risultato è stata la gratitudine espressa da Erika Caffi, presidente di Armonia Onlus, e da Dante Palli, direttore della Breast Unit piacentina. «Sapere che il nostro impegno viene apprezzato da chi ogni giorno lavora accanto alle persone che affrontano la malattia è una soddisfazione enorme. La loro riconoscenza ci ripaga della fatica e ci spinge a continuare. Per noi è importante sapere che una giornata di festa possa tradursi in un aiuto concreto».

Un legame, quello tra Promis, Armonia e la Breast Unit, che si rinnova attraverso la partecipazione e la generosità. «Alla fine – conclude Maggi – ciò che resta sono i sorrisi, gli abbracci e la consapevolezza di aver fatto qualcosa di utile tutti insieme. Dedichiamo questa edizione a chi lotta ogni giorno contro il tumore al seno, a Ilaria e a tutta la nostra comunità. Grazie a chi continua a credere in noi e sceglie di esserci».

Bra Day a Palazzo Gotico

La prevenzione sarà protagonista anche a Piacenza con il tradizionale Bra Day, in programma domani, giovedì 22 ottobre, a Palazzo Gotico in occasione della Giornata mondiale dedicata alla consapevolezza sul tumore al seno. Un altro importante appuntamento per informare, sensibilizzare e tenere alta l’attenzione.