Colletta Alimentare a Piacenza, raccolte 55 tonnellate di cibo per oltre 4mila persone in difficoltà

Circa 55 tonnellate di generi alimentari raccolte, 600 volontari impegnati e oltre 4mila persone in difficoltà che potranno beneficiare delle donazioni. È il bilancio della 30ª Giornata nazionale della Colletta Alimentare, che sabato 14 novembre ha coinvolto 54 supermercati della provincia di Piacenza e diversi piccoli negozi dell'Alta Valdarda.

Gli alimenti destinati a oltre 4mila persone

I prodotti donati saranno distribuiti sul territorio piacentino attraverso 21 associazioni caritative accreditate con il Banco Alimentare, che assistono complessivamente più di 4mila persone.

Nelle prossime due settimane le associazioni ritireranno gli alimenti dal magazzino di via Pennazzi, a Piacenza, per distribuirli prima delle festività natalizie. La parte restante sarà trasferita a Fontevivo, in provincia di Parma, e destinata agli interventi di sostegno alimentare nel corso dell'anno.

La mobilitazione dei volontari

Alla raccolta hanno partecipato circa 600 volontari, appartenenti a numerose realtà associative, tra cui Alpini, Bersaglieri, Caritas, Banco di Solidarietà, empori solidali, associazioni d'arma e club di servizio.

Accanto ai supermercati hanno aderito spontaneamente anche diversi esercizi commerciali dell'Alta Val d'Arda, in particolare a Vernasca, Lugagnano, Rustigazzo e Morfasso, contribuendo ad ampliare la rete della solidarietà.

Il ringraziamento del Banco Alimentare

«Donare non è mai un gesto scontato, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui tante persone e famiglie si trovano ad affrontare difficoltà quotidiane», sottolineano gli organizzatori, ringraziando quanti hanno contribuito alla raccolta.

Fondamentale anche il supporto logistico di aziende, Protezione civile ed Esercito, che hanno messo a disposizione magazzini, mezzi e personale per il trasporto e lo smistamento degli alimenti.

«La solidarietà è un valore capace di unire la comunità e trasformarsi in un aiuto concreto», ribadiscono gli organizzatori nel tracciare il bilancio dell'iniziativa.