Colletta alimentare in 54 supermercati del territorio

Sabato 14 novembre torna anche nella nostra provincia la Colletta alimentare. L’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Ets, consentirà di acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le sedi regionali del Banco.

In territorio piacentino aderiscono 54 supermercati (ai quali si aggiungono una serie di piccoli alimentari dell’Alta Valdarda) dove saranno riconoscibili i volontari dalla pettorina arancione che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione. Poiché secondo i dati dell’Istat risulta che una fascia importante di povertà sia tra i giovani, quest’anno si è deciso di inserire la nuova voce “colazione e merenda”, dove confluiranno tutti quegli alimenti a lunga conservazione utili per questo scopo: dalle monoporzioni di taralli ai succhi, alle brioche, ai caffè, e ancora il the, la frutta secca, i cereali, ecc…