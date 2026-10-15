Colpo alla farmacia in ospedale, rubate medicine per un milione

Un colpo da circa un milione di euro, messo a segno nel cuore della notte e ai danni di uno dei settori più delicati dell’ospedale di Piacenza. Nel mirino dei ladri è finita la farmacia interna del presidio cittadino, il servizio che rifornisce direttamente i reparti ospedalieri e custodisce medicinali particolari, destinati anche a pazienti che necessitano di terapie salvavita e oncologiche. Il furto sarebbe stato compiuto nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, quando una banda è riuscita a introdursi nei locali e a impossessarsi di farmaci per un valore complessivo che si aggirerebbe attorno al milione di euro. Elusi i sistemi di allarme e videosorveglianza.

Un bottino ingente, composto da medicinali che non si trovano sugli scaffali di una normale farmacia e che vengono utilizzati nell’ambito di trattamenti specialistici. Prodotti di valore elevato, la cui sottrazione pone inevitabilmente interrogativi non soltanto sulla sicurezza della struttura, ma anche sulla destinazione che potrebbe essere riservata alla merce rubata (in Italia sono tantissime le indagini su furti di questo tipo di farmaci). Si tratta infatti di medicine destinate a circuiti sanitari specifici, per i quali la commercializzazione al di fuori dei canali autorizzati può presentare rischi e difficoltà.

Bocche cucite dall’Ausl.