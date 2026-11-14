Schianto tra un'auto e un trattore a Cortemaggiore: due feriti, uno è grave

Gravissimo schianto tra un'auto e un trattore nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 14 novembre, in periferia di Cortemaggiore.

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 26 che porta a Besenzone. Seriamente ferite le persone a bordo. Ad avere la peggio è stata la persona che si trovava accanto al conducente, un 70enne di Monticelli, portato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma. Il conducente, un 80enne di Fiorenzuola, ha riportato conseguenze meno gravi ed è stato invece trasportato all'ospedale di Piacenza. Illeso invece il conducente del trattore, un 36enne di Besenzone.

L'allarme è stato dato pochi minuti prima delle 18, in un tratto di strada che si trova nei pressi di una curva fiancheggiato da capannoni industriali in uscita dall'abitato, davanti all'ex Rdb.

È subito scattato un imponente intervento di soccorso. Sul posto i vigili del fuoco e il personale sanitario, intervenuto con un'ambulanza, un'auto infermieristica da Fiorenzuola, un'automedica da Piacenza e un'eliambulanza partita da Bresso (Milano). Dopo le prime cure ricevute sul posto, il ferito più grave è stato portato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma, l'altro in ambulanza a Piacenza.

Notizia in aggiornamento.