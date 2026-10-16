Bettola, condannato a 15 anni per la lite finita in omicidio

Si è concluso con una condanna a 15 anni di reclusione il processo a Albert Habipaj, l’operaio albanese di 62 anni accusato di aver ucciso il connazionale 42enne Nikolin Nika durante una violenta lite scoppiata il 25 novembre 2024 a Bettola. Una sentenza giunta al termine di un processo con rito abbreviato, che si tiene a porte chiuse e prevede uno sconto di un terzo della pena. Il giudice Vincenzo Riganti ha disposto una provvisionale - cioè un primo risarcimento immediatamente esecutivo - di 950mila euro complessivi per la moglie, i due figli e il fratello della vittima, che si sono costituiti parti civili.

«L’impianto accusatorio relativo al reato di omicidio volontario ha retto, quindi, sotto questo profilo, riteniamo che giustizia sia stata fatta», è il commento dell’avvocato Antonio Voce di Firenze, difensore dei familiari di Nika. «Una condanna senza individuare un movente e senza ritrovare l’arma del delitto», afferma invece l’avvocata Nicoletta Cozzi, difensore dell’imputato.

La sentenza è stata pronunciata nel tardo pomeriggio di mercoledì.