Castel San Giovanni, insegue la ex e l'aggredisce
La donna, una 36enne straniera, sotto shock e con il volto tumefatto, salvata dai commercianti di corso Matteotti e da un medico di passaggio. L'ex compagno è un siciliano di 22 anni
Elisa Malacalza
|1 ora fa
I carabinieri in Corso Matteotti a Castel San Giovanni - © Libertà/Massimo Bersani
«Vieni qui, vieni qui subito, o…». Poi la corsa disperata lungo corso Matteotti a Castelsangiovanni, la via dei negozi, e la ricerca di un posto in cui ripararsi.
Una donna di 36 anni, di origine straniera, è riuscita a rifugiarsi all’interno di un’attività commerciale di corso Matteotti per sfuggire a un giovane di 22 anni, siciliano, che l’avrebbe inseguita e aggredita nel pieno centro di Castello.
Una scena violenta, dolorosa e concitata, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, davanti agli occhi increduli di commercianti e passanti, che non hanno esitato a chiamare subito il 112. Sul posto si sono precipitati i carabinieri, ma la donna ha rifiutato i soccorsi e di andare in ospedale, visibilmente sotto shock e terrorizzata.
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