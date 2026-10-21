Castel San Giovanni, insegue la ex e l'aggredisce

«Vieni qui, vieni qui subito, o…». Poi la corsa disperata lungo corso Matteotti a Castelsangiovanni, la via dei negozi, e la ricerca di un posto in cui ripararsi.

Una donna di 36 anni, di origine straniera, è riuscita a rifugiarsi all’interno di un’attività commerciale di corso Matteotti per sfuggire a un giovane di 22 anni, siciliano, che l’avrebbe inseguita e aggredita nel pieno centro di Castello.

Una scena violenta, dolorosa e concitata, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, davanti agli occhi increduli di commercianti e passanti, che non hanno esitato a chiamare subito il 112. Sul posto si sono precipitati i carabinieri, ma la donna ha rifiutato i soccorsi e di andare in ospedale, visibilmente sotto shock e terrorizzata.