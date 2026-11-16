Nella giornata di sabato, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di due cittadine albanesi di 45 e 39 anni, che sono state immediatamente espulse ed accompagnate alla frontiera di Bergamo. Lo fa sapere, in una nota, la Polizia di Stato.

Nello specifico nella giornata di sabato, le due donne sono state denunciate per ricettazione dalla Polizia Locale di Monticelli a seguito di un controllo effettuato in quel territorio. Risultate irregolari sono state portate in Questura e, avendo con sé un regolare passaporto, è stata adottata la misura del trattenimento del documento per il successivo rimpatrio programmato nella giornata di oggi.

La 45enne risultava già condannata per rapina impropria, l’altra invece, agli atti d’ufficio, risultava già destinataria di un provvedimento di espulsione.

L’accompagnamento è stato effettuato nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 novembre, da personale specializzato della Questura, con volo delle ore 18 dall’aeroporto di Orio al Serio (BG) destinazione Tirana.