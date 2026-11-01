Pioggia, vento e prima neve. In via Abbondanza un ramo danneggia quattro auto
AGGIORNATO/ Di grandi dimensioni, si è staccato in concomitanza con il fortunale improvviso. Chiusa la strada dalla polizia locale di Piacenza. Neve in alta Valnure e sul Penice
Cristian Brusamonti
|4 ore fa
Il grosso ramo caduto in via Abbondanza
Un arcobaleno, una luce giallastra, poi le tenebre con vento e pioggia. Effetti del cambiamento climatico? Non si può dire con certezza. Il mutamento repentino delle condizioni meteo ha causato diversi disagi in queste ore in città e in provincia.
In particolare, a Piacenza, in via Abbondanza, un grosso ramo si è staccato da un platano causa il forte vento improvviso, ed è precipitato in strada danneggiando quattro automobili. Sul posto la polizia locale che ha chiuso la via e i vigili del fuoco che si sono occupati di rimuovere il ramo caduto.
In alta Valnure poi gli automobilisti hanno avuto a che fare con un inconsueto nevischio. Prima neve sul passo del Mercatello e sul monte Penice. Segnalata grandine a Lugagnano.
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