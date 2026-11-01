Pioggia, vento e prima neve. In via Abbondanza un ramo danneggia quattro auto

Un arcobaleno, una luce giallastra, poi le tenebre con vento e pioggia. Effetti del cambiamento climatico? Non si può dire con certezza. Il mutamento repentino delle condizioni meteo ha causato diversi disagi in queste ore in città e in provincia.

In particolare, a Piacenza, in via Abbondanza, un grosso ramo si è staccato da un platano causa il forte vento improvviso, ed è precipitato in strada danneggiando quattro automobili. Sul posto la polizia locale che ha chiuso la via e i vigili del fuoco che si sono occupati di rimuovere il ramo caduto.

In alta Valnure poi gli automobilisti hanno avuto a che fare con un inconsueto nevischio. Prima neve sul passo del Mercatello e sul monte Penice. Segnalata grandine a Lugagnano.

Neve al Passo del Penice (foto bar Buscaglia)

Neve a Mareto (foto Francesca Farina)