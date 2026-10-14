Precedenti penali e coltello in tasca, fermato 25enne straniero

Nel pomeriggio del 13 ottobre, a seguito di un mirato servizio di controllo straordinario del territorio, sono state controllate tre persone presenti nei Giardini della Libertà, in via Santa Franca a Piacenza.

Durante gli accertamenti svolti dal personale della Questura di Piacenza unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia è stato fermato un cittadino straniero irregolare di nazionalità egiziana, di 25 anni, inizialmente sprovvisto di documenti, che a suo carico aveva precedenti per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e reati in materia di sostanze stupefacenti.

In attesa di essere accompagnato in Questura per l’identificazione, alla richiesta degli agenti di dichiarare l’eventuale possesso di armi od oggetti atti ad offendere, l’uomo ha estratto con una mossa fulminea dalla tasca del giubbotto un coltello a serramanico, lanciandolo oltre la recinzione del parco.

Gli agenti hanno recuperato e sequestrato il coltello. L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Piacenza, dove è stato sottoposto ai rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici e segnalato all’Autorità giudiziaria.