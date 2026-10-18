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Rottofreno, furgone si ribalta nel giardino di una casa

L'incidente sulla Via Emilia questo pomeriggio all'altezza di Rottofreno. Il conducente ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato a Parma con l'eliambulanza

Redazione Online
|2 ore fa
La scena dell'incidente - © Libertà/Massimo Bersani
La scena dell'incidente - © Libertà/Massimo Bersani
1 MIN DI LETTURA
Sulla Via Emilia, a Rottofreno, questo pomeriggio, un furgone guidato da un uomo di circa 65 anni è finito fuori strada ribaltandosi a ridosso di una casa. Il conducente ha riportato un trauma cranico. È stato soccorso dall’auto infermieristica del 118 di Castel San Giovanni, da un’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e anche dall'elisoccorso di Parma.
In via precauzionale stato disposto il suo trasferimento con l'eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Il mezzo incidentato è stato recuperato da autosoccorso Caniglia. Sul posto i Vigili del Fuoco di Piacenza e i carabinieri di Sarmato.

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