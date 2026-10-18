San Rocco, auto contro il guardrail sull'A1: un incastrato tra le lamiere

Paura lungo l'autostrada A1. Un'ora fa, intorno alle 18:30, all'altezza del chilometro 51 in direzione sud, nel territorio di San Rocco al Porto, una Toyota Yaris con a bordo due persone è finita violentemente contro il guardrail. L'impatto è stato così forte che la parte anteriore dell'utilitaria si è completamente accartocciata. A causa della violenza dello schianto, una delle persone a bordo è rimasta bloccata nell'abitacolo. Per liberarla è stato indispensabile l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, arrivati dal distaccamento di Casalpusterlengo.

Una volta estratta dalle lamiere, la persona è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono ancora in corso (ore 19,50), con pesanti disagi per la circolazione e rallentamenti in entrambe le direzioni, sia verso Milano sia verso Parma.

Sempre nel pomeriggio, la zona di San Rocco è stata teatro di un secondo incidente, questa volta sulla Via Emilia. Lo scontro ha coinvolto due automobili, ma fortunatamente le conseguenze sono state lievi e per nessuno si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Piacenza.