San Rocco, auto contro il guardrail sull'A1: un incastrato tra le lamiere
L'incidente all'altezza del chilometro 51 intorno alle 18,30. La persona intrappolata in auto è stata liberata dai Vigili del Fuoco di Casalpusterlengo
Riccardo Freschi
|2 ore fa
I soccorritori in A1 - © Libertà/Riccardo Freschi
Paura lungo l'autostrada A1. Un'ora fa, intorno alle 18:30, all'altezza del chilometro 51 in direzione sud, nel territorio di San Rocco al Porto, una Toyota Yaris con a bordo due persone è finita violentemente contro il guardrail. L'impatto è stato così forte che la parte anteriore dell'utilitaria si è completamente accartocciata. A causa della violenza dello schianto, una delle persone a bordo è rimasta bloccata nell'abitacolo. Per liberarla è stato indispensabile l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, arrivati dal distaccamento di Casalpusterlengo.
Una volta estratta dalle lamiere, la persona è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono ancora in corso (ore 19,50), con pesanti disagi per la circolazione e rallentamenti in entrambe le direzioni, sia verso Milano sia verso Parma.
Sempre nel pomeriggio, la zona di San Rocco è stata teatro di un secondo incidente, questa volta sulla Via Emilia. Lo scontro ha coinvolto due automobili, ma fortunatamente le conseguenze sono state lievi e per nessuno si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Piacenza.