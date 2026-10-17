Studenti accerchiati e rapinati a Barriera Milano, i genitori chiedono più controlli al terminal bus

Tre studenti sarebbero stati accerchiati e rapinati di 60 euro da un gruppo di sei o sette giovanissimi, nei pressi del terminal dei bus di Barriera Milano, a Piacenza. L'episodio, avvenuto giovedì scorso tra le 13.30 e le 14, è stato raccontato dal padre di uno dei ragazzi coinvolti. Due studenti sarebbero stati costretti a consegnare rispettivamente 20 e 40 euro, mentre il terzo non aveva denaro. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia.

Il genitore ha annunciato l'intenzione di sporgere denuncia, segnalando anche precedenti episodi di intimidazione, spintoni e sottrazione degli zaini ai danni degli studenti più piccoli. La vicenda è stata rilanciata sui social e dalla consigliera comunale di Fratelli d'Italia Sara Soresi, che ha presentato un'interrogazione. Un genitore, Rosario Alfano, ha proposto di organizzare una presenza volontaria di adulti alla fermata negli orari di uscita dalle scuole.

Diversi studenti intervistati, tuttavia, hanno dichiarato di non aver mai assistito ad aggressioni o situazioni preoccupanti. Resta l'allarme delle famiglie, che chiedono maggiore sicurezza nella zona.