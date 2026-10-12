Tenta il furto nel centro commerciale, straniero denunciato e rimpatriato

Nel pomeriggio del 9 ottobre, la Polizia di Stato di Piacenza è intervenuta presso un pubblico esercizio in un centro commerciale a seguito della segnalazione di un furto di merce.

Gli agenti della volante arrivati sul posto hanno individuato un marocchino, di 40 anni, segnalato dall’addetto alla sicurezza come la persona che poco prima avrebbe superato le barriere antitaccheggio con della merce non pagata.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe tentato di allontanarsi con un powerbank e un rasoio elettrico, per un valore totale di circa 85 euro. Dopo l’attivazione dell’antitaccheggio, l’addetto alla sicurezza lo avrebbe fermato all’ingresso del centro commerciale. L’uomo avrebbe tentato di divincolarsi dalla presa. La merce è stata recuperata e risultava integra.

Durante il controllo, il soggetto è stato accompagnato negli uffici della Questura per l’identificazione attraverso rilievi fotodattiloscopici. Dagli accertamenti è emerso che fosse irregolare, con a carico diversi precedenti di polizia per furti aggravati, rapina, lesioni personali e spaccio di stupefacenti. Per tanto sono state avviate le procedure di rimpatrio ed espulsione da parte dell’Ufficio Immigrazione. L’uomo, denunciato per tentato furto è stato trasferito da personale della Questura al Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Bari per il successivo rimpatrio nel Paese d’origine.