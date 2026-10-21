Via Mochi, incendio in un appartamento: due intossicati

Momenti di apprensione questa mattina a Piacenza poco dopo le 12 in via Mochi, laterale dello Stradone Farnese, per un incendio all'interno di una abitazione al piano terra.

Due le persone (due uomini di 41 e 43 anni) che sono rimaste intossicate fortunatamente in modo lieve e sono state portate al Pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza. Sul posto, oltre alle ambulanze inviate dal 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri.