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Via Mochi, incendio in un appartamento: due intossicati

Questa mattina all'interno di una abitazione in zona Stradone Farnese. Due uomini, di 41 e 43 anni, portati al Pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza

Cristian Brusamonti
|47 minuti fa
Via Mochi, incendio in un appartamento: due intossicati
1 MIN DI LETTURA
Momenti di apprensione questa mattina a Piacenza poco dopo le 12 in via Mochi, laterale dello Stradone Farnese, per un incendio all'interno di una abitazione al piano terra.
Due le persone (due uomini di 41 e 43 anni) che sono rimaste intossicate fortunatamente in modo lieve e sono state portate al Pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza. Sul posto, oltre alle ambulanze inviate dal 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri.

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