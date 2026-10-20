Via Puccini, auto si ribalta su una fiancata

Paura in via Puccini a Piacenza, dove un'auto, per motivi in corso di accertamento, si è ribaltata su una fiancata in mezzo alla strada nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 20 ottobre. In quel momento dal cielo ormai buio scendeva una fitta pioggia. Due i feriti, in condizioni non gravi, soccorsi dai mezzi inviati dal 118.

Uno è stato liberato dall'abitacolo della vettura, dove era rimasto rinchiuso, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco giunti sul posto con una squadra. Sul luogo dell'incidente è ancora presente una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi di legge.