Due donne in pericolo nel traffico: salvate dai carabinieri

Due donne, in altrettanti episodi distinti, sono state salvate dai carabinieri. In un caso attraversava ripetutamente la via Emilia mettendosi in pericolo; in un altro episodio, una giovane donna si sdraiava sulla carreggiata e tentava più volte di esporsi al passaggio dei veicoli. Due situazioni di forte criticità, affrontate nella giornata di ieri, 13 ottobre, dai carabinieri piacentini intervenuti a Cadeo e Rottofreno. La tempestiva azione dei militari ha consentito di proteggere le due donne e affidarle all’assistenza sanitaria, prevenendo conseguenze potenzialmente gravi anche per gli automobilisti. I

l primo intervento è avvenuto nella mattinata intorno alle 10.30 a Roveleto, a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112 proveniente dal Comune. Una donna di 43 anni era stata vista attraversare ripetutamente la via Emilia senza rispettare segnalazioni semaforiche o altro, esponendosi al rischio di investimento e creando difficoltà ai conducenti in transito. Successivamente era stata segnalata seduta nei pressi della chiesa. Una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola ha raggiunto il luogo indicato, dove era presente anche un agente della Polizia locale. La donna si era nel frattempo allontanata, ma i militari l’hanno individuata poco dopo nei pressi di un bar. Constatato il suo evidente stato di alterazione, hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza. La donna è stata quindi accompagnata al pronto soccorso di Piacenza per gli accertamenti e l’assistenza del caso.

Il secondo episodio si è verificato nel pomeriggio verso le 15.30, lungo la strada provinciale “Mottaziana” all’altezza della “Madonna del Pilastro”. Una cittadina aveva segnalato una giovane donna di 27 anni in evidente stato confusionale che si gettava e si sdraiava in mezzo alla strada, esponendosi al concreto pericolo di essere investita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borgonovo, affiancati da un maresciallo dell’Arma che, transitando nella zona libero dal servizio, si è fermato per prestare aiuto. Anche durante l’intervento, la giovane ha tentato più volte di lanciarsi nuovamente sulla carreggiata. I militari si sono quindi adoperati per trattenerla, calmarla e metterla al sicuro, impedendo che si esponesse ancora al traffico.

Il protrarsi della situazione di pericolo ha reso necessario l’invio di un’ulteriore pattuglia del Radiomobile di Piacenza, a supporto dei colleghi impegnati sul posto. All’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica, dopo una non semplice attività di persuasione, è stato possibile convincere la donna a salire sul mezzo sanitario per il trasporto al pronto soccorso di Piacenza. La situazione e la viabilità sono state quindi riportate alla normalità.