E nel giardino urbano è sbocciato “Sirio” dell’artista Guarino
Nell’area intitolata a don Corbelletta il nuovo murales realizzato insieme ai ragazzi
Redazione
|48 minuti fa
Autorità e ragazzi insieme a Fabio Guarino (al centro, accovacciato)
E’ stato inaugurato, nel giardino Don Aldo Corbelletta, il nuovo murales “Sirio”, realizzato dall’artista Fabio Guarino insieme ai ragazzi e alle ragazze coinvolti nell’omonimo progetto di educativa di strada e di sicurezza integrata del Comune di Piacenza.
Accanto al vicesindaco Matteo Bongiorni, agli assessori Francesco Brianzi e Mario Dadati, sono intervenuti il presidente dell’Opera Pia Alberoni Alessandro Guidotti, il commissario Fabio Trespidi per il Corpo di Polizia locale, gli educatori e le associazioni coinvolte nel percorso, tra cui Lorenzo De Carli in rappresentanza di Laboratorio di Strada odv. Protagonisti dell’evento, però, sono stati soprattutto i giovani che hanno partecipato alle attività proposte, contribuendo con le proprie idee, colori e creatività alla realizzazione dell’opera.
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