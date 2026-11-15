Sterzata per evitare una volpe, l'auto si ribalta nella scarpata: due giovani soccorsi a Farini

Una volpe comparsa improvvisamente sulla strada, una brusca sterzata per evitarla e l'auto che finisce fuori dalla carreggiata, ribaltandosi in una scarpata. È la dinamica dell'incidente avvenuto nel territorio di Farini, in località Molino di Pradello, dove due giovani, entrambi di 22 anni e residenti a Piacenza, sono rimasti intrappolati nell'abitacolo della vettura.

E' successo pochi minuti prima delle 18 di domenica 15 novembre. I due stavano percorrendo la strada in discesa, in direzione di Piacenza, quando si sono trovati davanti una volpe. Nel tentativo di evitare l'animale, il conducente ha riferito di avere dato un colpo di sterzo, perdendo il controllo della vettura, che è uscita di strada e si è ribaltata nella scarpata.

Le immagini scattate sul luogo dell'incidente mostrano l'auto completamente capovolta, con le ruote rivolte verso l'alto, finita tra la fitta vegetazione che ricopre il pendio. La parte inferiore della vettura è ben visibile, mentre l'abitacolo si trova a contatto con il terreno, circondato da arbusti e rami. Una scena illuminata dalle torce dei soccorritori e dalle luci rosse dei mezzi di emergenza.

I soccorsi ai due giovani

Sono stati gli stessi occupanti dell'auto a dare l'allarme, comunicando di essere rimasti bloccati all'interno della vettura. Secondo le prime informazioni, fortunatamente non avrebbero riportato ferite gravi, ma soltanto contusioni e graffi.

Hanno operato due squadre del Soccorso alpino e i vigili del fuoco del Comando di Piacenza. A prestare i soccorsi hanno provveduto i volontari della Pubblica Assistenza Val Nure, giunti da Ferriere, che hanno trasportato i giovani al Pronto soccorso di Piacenza per controlli. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.