Finto incendio in Ospedale, piano per gestire le emergenze

Un incendio, il fumo che invade la stanza, il tempo che scorre e un reparto di terapia intensiva da evacuare. È uno degli scenari, fortunatamente solo simulati, al centro della prima fase del percorso di formazione e addestramento alla gestione di emergenze ed evacuazioni avviato questa settimana dall’Azienda Usl di Piacenza. Un progetto che in questa fase coinvolge complessivamente circa 150 professionisti della Terapia intensiva, con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza tanto dei pazienti quanto degli stessi lavoratori.

Per l’occasione, una sala della Centrale operativa 118 di via Anguissola è stata allestita con letti ospedalieri, stativi, ventilatori, monitor e manichini ad alta fedeltà in modo da ricreare un piccolo reparto di terapia intensiva. È in questo ambiente che gli operatori si confrontano con diversi scenari di emergenza, dall’incendio a altri eventi critici che richiedono una risposta tempestiva e coordinata. Situazioni limite che devono essere gestite con prontezza, mettendo in pratica le fasi previste dal Piano di emergenza aziendale e dalle procedure di evacuazione: attivazione dell’allarme, rapida valutazione dei pazienti e definizione delle priorità di evacuazione, messa in sicurezza dei supporti vitali per il trasporto, trasferimento verso un’area sicura.