«Centro Farnese sotto assedio: chiediamo controlli e pulizia»

Furti ripetuti, degrado e rifiuti abbandonati: i commercianti del centro commerciale Farnese, in via Atleti Azzurri d’Italia, chiedono maggiore attenzione. Al Conad, riferisce un collaboratore, i taccheggi sono continui: «Ieri hanno rubato sette bottiglie di superalcolici».

Nel mirino anche formaggi, salumi, cosmetici e profumi. «Spesso agiscono in coppia e passano la merce a un complice attraverso un’uscita di sicurezza». Il direttore, annuncia, presenterà un’altra denuncia ai carabinieri.

Nel centro, che ospita una quindicina di negozi, vengono segnalati anche bottiglie abbandonate, persone che dormono nei corridoi e siringhe trovate nei bagni, ora generalmente chiusi e accessibili chiedendo la chiave. Ai margini del parcheggio si accumulano ingombranti, tra cui mobili, un frigorifero e pneumatici; preoccupano anche alcuni alberi secchi. I negozianti, che preferiscono l’anonimato, chiedono più controlli delle forze dell’ordine e interventi di Iren per la pulizia dell’area.