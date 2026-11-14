Auto si ribalta in un canale a Podenzano: 35enne incastrato e seriamente ferito

Grave incidente stradale nella tarda serata di sabato 14 novembre a Podenzano. Intorno alle 23, lungo la strada provinciale 42, in località San Rocco, un'auto Alfa Mito è finita in un canale ribaltandosi. Alla guida un 35enne piacentino che durante i primi soccorsi ricevuti sul posto è apparso grave e dolorante ma cosciente ed è stato sottoposto a sedazione.

Secondo le prime informazioni, il conducente sarebbe rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto i soccorritori del 118 con personale e ambulanza della Croce Rossa di Podenzano, i vigili del fuoco arrivati dal comando provinciale di Piacenza e i carabinieri della stazione di Ponte dell'Olio. Nel frattempo si è levata in volo per raggiungere il luogo dell'incidente un'eliambulanza da Bologna che ha trasportato il ferito in ospedale.

Per consentire i soccorsi la strada è rimasta chiusa al traffico. Sono ancora in corso di accertamento la dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato il veicolo a uscire di strada. In serata non risultavano coinvolti altri mezzi.



