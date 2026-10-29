La guerra in bolletta a "Dillo alla Lupa"

Luce e gas alle stelle, il carrello della spesa sempre più pesante e le difficoltà economiche che alimentano il malcontento, fino a portare i giovani in piazza. È il carovita, con le sue ricadute sulle famiglie e sulle nuove generazioni, il filo conduttore della nuova puntata di “Dillo alla Lupa”, in onda domani, venerdì 30 ottobre, alle 21 su Telelibertà.

La trasmissione, condotta dai giornalisti Marcello Pollastri e Danilo Di Trani, accenderà i riflettori anche sulle mobilitazioni in tutta Italia.

La puntata darà spazio alle voci e alle testimonianze. Ci sarà l’intervista a Lucio Caracciolo, giornalista, fondatore e direttore di “Limes”, rivista italiana di geopolitica, per leggere le dinamiche del conflitto e i suoi effetti sugli equilibri internazionali. Poi la parola passerà ai cittadini: lavoratori alle prese con le spese quotidiane, un benzinaio che misura ogni giorno le oscillazioni dei prezzi, e la comunità ucraina di Piacenza, con gli aggiornamenti sulla guerra che continua a incidere sullo scenario economico europeo.

Ma il tema non è soltanto politico: è economico e sociale. E coinvolge direttamente il mondo produttivo. In studio, perciò, si confronteranno Vincenzo Cerciello, presidente provinciale di Confapi, il manager di Gas Sales Alessandro Lori, Angela Cordani per Federconsumatori, e Giuseppe Brusamonti in rappresentanza dell’autotrasporto.

Quali risposte dare alle difficoltà dei giovani? E come affrontare un costo della vita che pesa sempre più sui bilanci familiari? Sono alcune delle domande al centro della seconda parte del confronto in studio, dove interverranno il pacifista e maestro elementare Roberto Lovattini, la referente della comunità ucraina di Piacenza Ludmilla Popovych e i consiglieri comunali Massimo Trespidi, della civica di centrodestra, e Sergio Ferri, del Partito democratico.

Spazio anche alla testimonianza di Riccardo Bustaffa, studente universitario piacentino che condivide le ragioni della protesta e invita a portare la mobilitazione nei luoghi della formazione anche sul territorio.