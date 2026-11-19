Due fine settimana di lavori sulla linea ferroviaria Bologna–Piacenza, con sospensione della circolazione tra Reggio Emilia e Fidenza nei prossimi sabati e domeniche. I cantieri sono in programma nei week-end del 21-22 novembre, e del 28-29 novembre, con interruzione del traffico dalle 22.30 del venerdì alle 5.30 del lunedì successivo.

RFI, POTENZIAMENTO DELLA LINEA BOLOGNA–PIACENZA: DUE FINE SETTIMANA DI LAVORI TRA REGGIO EMILIA E FIDENZA

Prosegue il programma di manutenzione e potenziamento della linea ferroviaria Bologna–Piacenza.

Nei fine settimana 21-22 e 28-29 novembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) concentrerà numerosi interventi lungo la tratta Reggio Emilia–Fidenza, che renderanno necessaria la sospensione della circolazione ferroviaria dalle 22.30 del venerdì alle 5.30 del lunedì.

Le due interruzioni consentiranno di operare contemporaneamente in più punti della linea, concentrando più attività in un’unica finestra.

I cantieri interesseranno in particolare Reggio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, Parma e Castelguelfo. Tra gli interventi principali rientrano, il rinnovo di tratti di binario e della linea di alimentazione elettrica dei treni e interventi puntuali di consolidamento dell’infrastruttura.

Durante la sospensione della circolazione ferroviaria, il Comune di Reggio Emilia effettuerà alcuni interventi propedeutici alla realizzazione del sottopasso di Porta Santa Croce, interferenti con il passaggio dei treni.

La programmazione delle diverse attività è stata definita per consentire l’operatività simultanea di più cantieri riducendo, per quanto possibile, la necessità di ulteriori sospensioni della circolazione ferroviaria.

TRENITALIA E TRENITALIA TPER: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA BOLOGNA–PIACENZA

Modifiche alla circolazione dei treni di Trenitalia e Trenitalia Tper nei prossimi due fine settimana sulla linea Bologna–Piacenza, per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale. I provvedimenti interesseranno principalmente le giornate di sabato 21 e domenica 22 e sabato 28 e domenica 29 novembre, con modifiche previste per alcuni collegamenti anche nelle serate di venerdì 20 e 27 novembre.

In particolare:

I treni Frecciarossa che utilizzano la linea convenzionale fra Bologna e Milano subiranno modifiche d'orario, anche con incremento dei tempi di viaggio e variazioni di percorso con cancellazione delle fermate - dove previste - di Modena, Parma, Reggio Emilia e Piacenza. In sostituzione di Reggio Emilia, i treni effettueranno la fermata di Reggio Emilia AV Mediopadana.

I treni Eurocity 30 e 37 subiranno deviazioni e variazioni di percorso con cancellazione delle fermate di Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Milano Rogoredo.

Alcuni treni Intercity delle tratte Milano-Pescara/Bari/Lecce, Milano-Terni e Milano-Napoli/Salerno/Reggio di Calabria e alcuni Intercity Notte delle tratte Torino/Milano-Lecce, Torino-Salerno, Milano-Palermo/Catania subiranno modifiche d'orario, anche con incremento dei tempi di viaggio e variazioni di percorso con perdita di fermate intermedie. Previsti in alcuni casi servizi con bus.

Il servizio regionale di Trenitalia Tper è riprogrammato con cancellazioni e limitazioni di percorso. In particolare, diversi collegamenti saranno limitati nelle tratte interessate dai lavori e sono previsti autobus fra Reggio Emilia, Parma, Fidenza e Piacenza, secondo le diverse fasce orarie e tratte, nonché fra Parma e Salsomaggiore.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Gli orari dei bus possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici e di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.