Meditazione e benessere all'asilo, Piacenza fa scuola

i scrive “mindfulness” e si legge benessere. La pratica di meditazione fondata sul respiro comincia all’asilo, a Piacenza. L’anno scorso novanta insegnanti dell’allora Quarto Circolo erano stati formati dalla psicoterapeuta (e anche collega) Chiara Cornelli. I docenti, in un secondo tempo, hanno riversato l’esperienza tra i bambini, materne e elementari. E oggi, con la creazione degli Istituti comprensivi, l’esperienza ha prodotto gemme anche all’Ic 6 dove è confluita la 2 Giugno. Sia l’Ic 4 che l’Ic 6 sono diretti dalla preside Simona Favari. Per scoprire al meglio questa innovativa esperienza destinata ai bimbi tra i 3 e i 10 anni arriva Rai Uno. Ma la meditazione e la cura del respiro non saranno le uniche ragioni della trasferta.

I bambini di Piacenza racconteranno emozioni, relazioni e vita a scuola. Martedì 3 novembre la scuola dell’Istituto Comprensivo 6 ospiterà una troupe di Rai Uno per la realizzazione di un servizio destinato alla trasmissione “Uno Mattina in famiglia”.