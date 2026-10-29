Meditazione e benessere all'asilo, Piacenza fa scuola
Le esperienze dei piccoli alunni della 2 Giugno saranno raccontate anche a Rai Uno
Simona Segalini
|1 ora fa
Un momento di pratica meditativa a scuola
i scrive “mindfulness” e si legge benessere. La pratica di meditazione fondata sul respiro comincia all’asilo, a Piacenza. L’anno scorso novanta insegnanti dell’allora Quarto Circolo erano stati formati dalla psicoterapeuta (e anche collega) Chiara Cornelli. I docenti, in un secondo tempo, hanno riversato l’esperienza tra i bambini, materne e elementari. E oggi, con la creazione degli Istituti comprensivi, l’esperienza ha prodotto gemme anche all’Ic 6 dove è confluita la 2 Giugno. Sia l’Ic 4 che l’Ic 6 sono diretti dalla preside Simona Favari. Per scoprire al meglio questa innovativa esperienza destinata ai bimbi tra i 3 e i 10 anni arriva Rai Uno. Ma la meditazione e la cura del respiro non saranno le uniche ragioni della trasferta.
I bambini di Piacenza racconteranno emozioni, relazioni e vita a scuola. Martedì 3 novembre la scuola dell’Istituto Comprensivo 6 ospiterà una troupe di Rai Uno per la realizzazione di un servizio destinato alla trasmissione “Uno Mattina in famiglia”.
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