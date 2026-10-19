Meno incidenti stradali ma aumentano le vittime

Una lunga scia di sangue ha percorso le strade piacentine nel 2025. I dati degli incidenti stradali, delle vittime e dei feriti forniti dall’Aci riservano purtroppo alla nostra provincia un posto tra i territori italiani che hanno subìto un aumento di morti. Piacenza (con la provincia) ha pianto nell’anno passato 31 vittime, 9 in più di quanto accadeva nel 2024 quando i morti sulla strada erano stati 22.

Un’impennata di tragedie che non lascia spazio all’ottimismo, che invece inspirerebbe il calo di incidenti e di feriti, pur lieve, che il 2025 ha fatto registrare.

I Comuni nei cui territori si sono contate più vittime sono Piacenza (6), seguito da Fiorenzuola (3), Rottofreno (3), Monticelli (3). La tipologia di strada che ha registrato purtroppo più incidenti, nella provincia di Piacenza, è quella urbana. Ma il numero maggiore di vittime (15) si è concentrato su strade provinciali o statali.

Guida distratta

Indagando le cause dei sinistri, la guida distratta figura al primo posto per gli incidenti in generale (38%), guida distratta ancora (28%) e velocità (28%) sono al vertice delle cause degli incidenti più gravi, che hanno registrato almeno una vittima. In testa alla tipologia di veicoli coinvolta nei 12 mesi del 2025 in un incidente ci sono le autovetture, seguite dai veicoli commerciali.