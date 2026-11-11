Morti sul lavoro, 4 anni senza Nicoletta: «Il tempo non cancella il dolore»

A Castel San Giovanni, in chiesa maggiore, è stata ricordata Nicoletta Palladini insieme a tutte le persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro. Un momento di preghiera a significare la volontà di non dimenticare l’ex operaia, morta nel 2022 in vetreria a Borgonovo, e al tempo stesso per ribadire l’importanza della sicurezza sui posti di lavoro.

«Quattro anni sono trascorsi, ma il tempo non cancella il dolore» ha ricordato la sindaca Valentina Stragliati al termine della funzione religiosa in Collegiata. Al momento di preghiera e di ricordo, guidato da don Simone Tosetti, hanno preso parte anche familiari, amici di Nicoletta per cui il tempo sembra essersi fermato a quel giorno fatale, in cui la loro cara ha perso la vita. Rivolto ai familiari don Tosetti ha invitato a non perdere la speranza.

«Nicoletta – ha detto il sacerdote –, come tutte le persone morte sul posto di lavoro, ha vissuto con impegno e lo ha fatto non per sé stessa ma per gli altri, lasciando a noi semi di bene che non ci devono portare via la speranza che la morte non abbia l’ultima parola».