Nuova vita per piazze e commercio, dalla Regione 4 milioni per la montagna

Nuova vita per piazze, mercati e vie dello shopping, dalla Regione oltre 4 milioni di euro per 34 progetti in tutta l’Emilia-Romagna. Due interventi - promossi per rendere più attrattivi i centri urbani, sostenere le attività di vicinato e valorizzare le economie locali con particolare attenzione per la montagna - si effettueranno a Corte Brugnatella e Farini.

La giunta regionale ha approvato una delibera che finanzia 34 progetti di Comuni e Unioni di Comuni, di riqualificazione e promozione, con oltre 4 milioni di euro per una spesa complessiva di quasi 5,7 milioni.

Il provvedimento dà attuazione alla legge regionale sullo sviluppo dell’economia urbana e sulla qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi e prevede due linee di intervento per progetti concertati con province e Città metropolitana: la prima riguarda 17 progetti di riqualificazione sostenibile e valorizzazione delle aree commerciali e mercatali, ai quali sono destinati oltre 3 milioni di euro. La seconda è indirizzata a 17 progetti di promozione e marketing del territorio, sostenuti con 1 milione di euro, per le annualità 2027-28. Quasi due terzi delle risorse per la riqualificazione delle aree commerciali e mercatali sono destinati ai Comuni montani: oltre 1,87 milioni di euro per 10 interventi.

«Come regione stiamo investendo con convinzione nel commercio per sostenere questo settore nelle sfide che sta affrontando e per dare futuro alle nostre comunità- afferma l’assessora regionale al Turismo e Commercio, Roberta Frisoni-. Un mercato riqualificato, una piazza più accogliente, una via commerciale valorizzata contribuiscono alla qualità della vita delle persone e creano condizioni migliori per chi ogni giorno tiene aperta un’attività. Il commercio di vicinato è lavoro, servizio, relazione: un presidio essenziale nei quartieri delle città come nei piccoli Comuni, nelle aree interne e in montagna. Abbiamo una visione chiara, composta dalle azioni sugli hub urbani e di prossimità, dalle misure a sostegno delle imprese e dalle progettualità concertate con province e città metropolitana oggetto di questo provvedimento: una strategia da inizio legislatura ci ha consentito di investire oltre 40 milioni di euro di risorse per il commercio e l’economia urbana. Con le politiche messe in campo teniamo insieme qualità degli spazi pubblici, innovazione delle imprese e promozione dei territori, con particolare attenzione alle aree più fragili. La misura approvata oggi ne è un chiaro esempio: sono 34 e diffusi in tutta la regione i Comuni e le Unioni di Comuni finanziati, con una attenzione particolare ai comuni montani».

I finanziamenti regionali

I progetti sono stati individuati attraverso il percorso di concertazione e condivisione territoriale con le Province e la Città metropolitana di Bologna, previsto dalla programmazione regionale per il triennio 2024-2026.

Per la riqualificazione sostenibile delle aree commerciali e mercatali, i 17 progetti ammessi prevedono una spesa complessiva di 4.421.234 euro. I contributi regionali, pari complessivamente a 3.038.860 euro, coprono il 70% delle spese ammissibili per ciascun progetto, percentuale elevata all'80% nei Comuni montani, fino a un massimo di 200mila euro per progetto.

Per la promozione e il marketing territoriale, la spesa complessiva ammessa è di 1.277.500 euro. Il contributo regionale complessivo di 1 milione di euro consente di coprire circa il 78,28% delle spese complessive.

Particolare attenzione è riservata ai territori montani: ai dieci Comuni di Marzabotto (Bo), Tredozio (Fc), Roncofreddo (Fc), Montefiorino (Mo), Bardi (Pr), Bedonia (Pr), Corte Brugnatella (Pc), Farini (Pc), Vetto (Re) e Verucchio (Rn) sono destinati oltre 1,87 milioni di euro, pari al 46,32% dei finanziamenti complessivi della delibera e al 61,56% delle risorse per la riqualificazione delle aree commerciali e mercatali.