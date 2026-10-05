Open day delle professioni sanitarie, l'Asl invita i giovani studenti
L'appuntamento dall'8 al 10 ottobre per immaginare il proprio futuro attraverso un'esperienza diretta
Redazione Online
|6 ore fa
«Se sei uno studente delle scuole superiori e stai pensando a cosa fare dopo il diploma, l'Open day delle professioni della salute può essere un'occasione per capire meglio quali strade hai davanti».
E' l'invito rivolto ai giovani, dall'Azienda sanitaria di Piacenza, a partecipare dall'8 al 10 ottobre alla seconda edizione dell'incontro.
Un'attenzione particolare è riservata alla giornata di sabato 10 ottobre, pensata per facilitare la partecipazione di studenti e famiglie che durante la settimana hanno meno possibilità di essere presenti. Per il sabato sono ancora disponibili posti.
L'appuntamento è al Collegio Morigi, in via Taverna 39, dove per tre mattine ragazzi e famiglie potranno incontrare direttamente i professionisti e scoprire che cosa significa lavorare nella sanità.
Tecnico di laboratorio, infermiere, fisioterapista, professionista della prevenzione, dell'assistenza o della riabilitazione: sono alcune delle 25 professioni sanitarie, sociosanitarie e tecnico-professionali che saranno presentate attraverso incontri, laboratori, simulazioni ed esperienze pratiche.
L'obiettivo è andare oltre il semplice nome di una professione e permettere agli studenti di capire che cosa si fa concretamente, quali competenze servono, quale percorso formativo è necessario e quali opportunità offre il lavoro nel settore della salute.
Durante le tre giornate sarà possibile incontrare i professionisti, conoscere strumenti e tecnologie utilizzati ogni giorno, fare domande e partecipare alle attività proposte. Un modo diretto per confrontarsi con chi lavora già nel settore e raccogliere informazioni utili per scegliere il proprio percorso dopo la scuola superiore.
La partecipazione è gratuita e richiede la prenotazione, necessaria per scegliere tra i diversi talk e laboratori in programma.
Tre giornate per conoscere professioni forse già familiari e altre ancora da scoprire, capire come si diventa professionisti della salute e soprattutto iniziare a immaginare il proprio futuro attraverso un'esperienza diretta.
Per informazioni: [email protected]
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