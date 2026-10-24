Piacenza-Caldiero Terme, aveva invaso il campo e bloccato la partita: Daspo di tre anni a un tifoso

Tre anni lontano dagli stadi per aver invaso il terreno di gioco durante Piacenza-Caldiero Terme, provocando l'interruzione della partita per diversi minuti. È il provvedimento disposto dal questore di Piacenza nei confronti di un tifoso di 40 anni, protagonista dell'episodio avvenuto domenica 18 ottobre allo stadio Garilli, durante l'incontro del campionato di Serie D.

Scavalca la recinzione e raggiunge l'assistente arbitrale

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, l'uomo aveva scavalcato la recinzione che separa gli spalti dal campo, riuscendo a entrare sul terreno di gioco e ad avvicinarsi a uno degli assistenti arbitrali. L'episodio aveva costretto a sospendere l'incontro per diversi minuti.

Determinante l'intervento degli agenti impegnati nel servizio di ordine pubblico, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Grazie anche all'esame delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dello stadio, il responsabile è stato rapidamente identificato.

Daspo di tre anni e avviso orale del questore

Il tifoso, un 40enne con diversi precedenti di polizia per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio, è stato raggiunto da un Daspo della durata di tre anni, predisposto dalla Divisione Anticrimine della Questura.

Il provvedimento gli impedirà di accedere agli stadi e agli altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per l'intero periodo stabilito, con l'obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza o comportamenti pericolosi.

Nei confronti dell'uomo è stato inoltre notificato un avviso orale del questore, misura di prevenzione con la quale viene formalmente invitato a rispettare la legge e a modificare il proprio comportamento.