Piacenza, in arrivo tre rotatorie per il nuovo ospedale
Accesso al futuro nosocomio: una sarà nei pressi di via Pastore, altre due di via Goitre. In via Boselli pronta a fine novembre
Filippo Lezoli
|1 ora fa
Con il termine più tecnico: rotatoria. Oppure con quello più popolare: rotonda. A volte con un accento poetico: rondò. Che si sia fans dell’una o dell’altra definizione, è nei numeri che si trova il punto d’incontro: a Piacenza e nelle frazioni ci sono attualmente 86 rotonde, benché non tutte in capo al Comune. Non esiste un vero e proprio censimento, ma è il numero che emerge incrociando i dati dell’ufficio viabilità di Palazzo Mercanti. Detto che si sta per ultimare quella di via Boselli, nel giro di poco tempo ne arriveranno altre tre nuove di zecca per dare vita alla viabilità dell’area dove sorgerà il nuovo ospedale, garantendo al nosocomio l’accesso sia dal quartiere Farnesiana sia da Corso Europa. Una sarà sulla direttrice di strada Farnesiana, uscendo dalla città prima delle due rotonde provvisorie, ma in fase di definizione, sulla strada che porta a Carpaneto. Altre due configureranno ulteriormente quello che gli uffici comunali definiscono il “comparto extra ospedale”, venendo realizzate nell’area di via Goitre e via Bubba.
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