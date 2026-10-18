Piacenza sotterranea, a Santa Brigida le tracce di un tempio

La nuova gemma archeologica di Piacenza si trova sotto Il Palazzo del Monte di Pietà, ieri l'inaugurazione serale ha permesso a tanti piacentini di vederla restaurata. Uno svelamento che commuove e ci riporta alle origini romane della comunità con quella che viene ritenuta la testimonianza del primo edificio pubblico finora scoperto a Piacenza, noto dal 1975 ma non valorizzato.

Siamo nel quartiere di Santa Brigida, alla porta dove la via Postumia entrava in città e dove un tempo passavano le mura romane. Ecco le tracce di un tempio. Dedicato a chi? Non è dato saperlo, per una pura ipotesi tutta da verificare scientificamente potrebbe essersi trattato di Bellona, dea della guerra.Un forte impegno sul recupero dell’area spetta all'archeologo Marco Podini, gia attivo su Piacenza per la Soprintendenza, responsabile unico del progetto al quale ha lavorato dal 2024 agli inizi del 2026.

La piccola area si colloca in età augustea (primo e secondo secolo avanti e dopo Cristo) spiega l’archeologa Micaela Bertuzzi. Ecco le grandi pietre superstiti che rimandano al tempio, ecco il piano di calpestio più in profondo poi rialzato. Nella suggestiva ricostruzione visiva c’è anche la vita della città, quelle case afferenti a via Poggiali, di cui sono stati ritrovati i magnifici mosaici bianchi e neri ora al Farnese. Il tempio potrebbe essere servito alla purificazione dei soldati che proteggevano Piacenza dai pericoli da ovest, dalle spedizioni di liguri e di celti. Ciò che resta di un’ara forse cultuale avvalora l’ipotesi, è un indizio. LEGGI TUTTO SU LIBERTA'

LA FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA