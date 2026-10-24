Pomodorini crudi, stop nelle mense per rischio salmonella

Stop a datterini e ciliegini crudi nelle mense scolastiche, ospedaliere e delle strutture di cura di tutta l’Emilia-Romagna, Piacenza compresa. Il divieto di somministrazione dei pomodorini crudi, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica, arriva da una ordinanza regionale, la n. 122 del 22 ottobre 2026, firmata dal presidente Michele de Pascale. Il provvedimento è stato adottato a seguito di casi di salmonellosi rilevati dal 2024 al 2026 in diversi paesi europei e regioni italiane, dopo il consumo dei prodotti crudi.

Prima di scatenare un dibattito più acceso che quello della carne maiale e della coppa, ricordiamo che la lonza è tornata nel menù scolastico autunno inverno a partire dal 19 ottobre; il lunedì della terza settimana, sotto forma di arrosto con contorno di insalata. Tornando ai pomodorini incriminati invece, a rassicurare è Alessandra Rampini, direttore del dipartimento di igiene e sanità pubblica e igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ausl di Piacenza «nel territorio piacentino non si è verificato alcun caso di salmonella strathcona (questo il genoma specifico), né nella ristorazione collettiva né, privatamente, tra i cittadini e neppure sui campioni vegetali analizzati» conferma. I 112 casi registrati in Emilia Romagna tra il 2024 e il 2026 non riguardano Piacenza.